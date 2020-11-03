ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві прорвало трубу: вулицю затопило окропом (відео)

Автор: Роман Мирончук

У столиці відбувся черговий прорив тепломагістралі

У вівторок, 3 листопада, в Голосіївському районі Києва стався прорив тепломагістралі. Через це на вулицю полилася гаряча вода і все затягнуло паром. Інцидент стався біля столичного Іподрому.

Трубу прорвало поряд з новобудовою. Про цю НП повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Варто зазначити, що через аварію на тепломагістралі у мешканців Голосіївського району немає ніякої води. При цьому людям прийшло СМС, в якому говориться, що аварію спробують усунути до 18:00.

Прорив труби у Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Популярні новини

Нагадаємо, в Києві прорвало трубу на парковці супермаркету Novus на бульварі Дружби Народів. Напір води бив прямо з каналізаційного люка. Жителі Києва говорили про те, що на цьому місці інцидент стався вже другий раз.

Ми також писали про те, що в Києві будівельний кран впав прямо посеред вулиці і пошкодив легковий автомобіль. Пригода лише дивом обійшлася без жертв, оскільки в момент падіння поруч не було перехожих.

Конструкція, яка завалилась, перегородила пішохідну і майже всю проїжджу частину вулиці. В результаті інциденту рух транспорту було заблоковано.

НП на будівництві сталася поряд з житловими будинками, біля торговельного центру "Піраміда". Люди нарікають на те, що будівельники зняли паркан, хоча будівництво ще не закінчилося.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київтрубопровод