У Києві зниклий хлопчик знайдений убитим: подробиці НП (фото)

У Києві жорстоко вбили 9-річного хлопчика. Тіло загиблого було виявлено 23 червня в озері Вирлиця у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про зникнення 9-річної дитини надійшло ввечері напередодні, передає ресурс "Вартові еспресо" на сторінці в Facebook.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про оголошення в розшук Захара Черевка (30.08.2009 року народження). Він вийшов з дому близько восьмої вечора 22 червня на прогулянку - хотів взяти інтерв'ю у перехожих біля свого будинку.

В Києві 9-річний Захар Черевко вирушив брати інтерв'ю і зник (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Дитина зникла за адресою вулиця Вербицького 22/1.

Фото: скрін google.com.ua/maps

Сьогодні хлопчика знайшли вбитим.

Повідомляється, що дитину спочатку зарізали, а потім втопили в озері.

На місці події працюють слідчі. Всі обставини трагедії з'ясовуються.

У Києві вбили 9-річного хлопчика. Труп виявили в озері Вирлиця (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Користувачі мережі шоковані жахливим повідомленням, звучать слова співчуття родині хлопчика, а для вбивці вимагають найжорстокішого покарання за злочин.

Що ж це таке коїться!

Це що робиться, самі діти вмирають. Матір Божа бережи всіх дітей.

Як можна підняти руку на дитину, як можна її вбити. Тварини...

Україно, це саме насильство над дітьми. Прийміть заходи п. президенте, не смертну кару, а мучення, тяжкі муки цим гієнам...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Києві на Майдані Незалежності божевільний чоловік полював за дітьми. Неадекват погрожував киянці, що вона пошкодує, якщо першою не знайде свою дочку.

Також ми писали про те, що вбивство Дарини Лук'яненко під Одесою викликало в суспільстві величезний резонанс, і 22 червня електронна петиція проти педофілів зібрала необхідну кількість підписів.