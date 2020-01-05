У Києві зниклих дівчат знайшли вбитими: з'явилися фото підозрюваних

У Києві на Подолі поліція виявила трупи двох дівчат, яких шукали з 2 січня. Ними виявилися Єва і Марія, їм було 16 і 19 років. Трупи знайшли у квартирі на вулиці Кирилівській, яка здавалася подобово. Господиня житла говорила, що здала квартиру молодим людям 31 грудня. Але після святкування Нового року, 4 січня, у шафі виявила трупи молодих дівчат.

Зараз поліція розшукує підозрюваних у жахливому вбивстві - 34-річного чоловіка та 19-річну дівчину. Ксендзик Сергій Дмитрович 1985 р. н. і Бершацька Єлизавета Василівна 2000 р. оголошені в розшук за скоєння злочину, а саме вбивства.

Чоловік неодноразово судимий 34-річний волинянин Сергій Ксендзик з села Любитів Ковельського району, а дівчина - Єлизавета Бершацька (2000 рік народження) з села Липняжки Добровеличківського району Кіровоградської області.

Імовірно, що саме вони перед Новим роком зняли квартиру, де знайшли тіла. Раніше стало відомо, що за добу до закінчення терміну оренди хлопець написав власниці житла, що він з дівчиною звільнить приміщення раніше.

Про зникнення загиблих дівчат повідомили за кілька днів до пригоди – 2 січня. Каминіна і Лисенко вийшли в магазин в районі Дорогожичів і зникли.

Підозрювані у вбивстві (Київ Оперативний)

Для встановлення остаточної причини смерті тіла постраждалих направлені на судово-медичну експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Всі обставини злочину встановлюються.