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У Києві зникла дворічна дитина: останній раз бачили з батьком у кафе

Автор: Людмила Жукова

У Києві розшукують дворічну дитину, яка зникла 10 жовтня, будучи з батьком.

Про це повідомляє Telegram-канал Києва Оперативного.

Зазначається, що дворічний Святослав Павленко зник у столиці 10 жовтня. Він був з батьком в ресторані "Песто" за адресою проспект Перемоги 134/1.

Зараз мати в розпачі розшукує свою дитину і його батька. Останній є безробітним, а де проживає-невідомо.

Прикмети дитини: зріст 95 см., сіро-блакитні очі, волосся світло-русяве, Середня статура, одягнений в сині штани, синя кофта (як на фото), коричневі черевики. Перебуває разом з батьком Павленко Олександром Вікторовичем, 10.02.1983 року народження.

Мати просить, якщо хтось бачив даного громадянина або має якусь інформацію прохання повідомити за номером поліції 102.

Як ми раніше писали, під Києвом вихователі дитсадка під час прогулянки загубили хлопчика.

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Київ