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У Києві зникла дворічна дитина: останній раз бачили з батьком у кафе

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 09:06
У Києві зникла дворічна дитина: останній раз бачили з батьком у кафе У Києві шукають дворічного малюка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві розшукують дворічну дитину, яка зникла 10 жовтня, будучи з батьком.

Про це повідомляє Telegram-канал Києва Оперативного.

Зазначається, що дворічний Святослав Павленко зник у столиці 10 жовтня. Він був з батьком в ресторані "Песто" за адресою проспект Перемоги 134/1.

Зараз мати в розпачі розшукує свою дитину і його батька. Останній є безробітним, а де проживає-невідомо.

Прикмети дитини: зріст 95 см., сіро-блакитні очі, волосся світло-русяве, Середня статура, одягнений в сині штани, синя кофта (як на фото), коричневі черевики. Перебуває разом з батьком Павленко Олександром Вікторовичем, 10.02.1983 року народження.

Мати просить, якщо хтось бачив даного громадянина або має якусь інформацію прохання повідомити за номером поліції 102.

У Києві зникла дворічна дитина: останній раз бачили з батьком у кафе

Як ми раніше писали, під Києвом вихователі дитсадка під час прогулянки загубили хлопчика.

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