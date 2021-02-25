У Києві сталася стрілянина, поліція ввела спецоперацію: відео НП

У Києві пролунала стрілянина недалеко від будмайданчика, де проходив мітинг. Інцидент стався вдень 25 лютого, і потрапив на камеру очевидця.

Зазначається, що присутні на мітингу громадяни протестували проти незаконної забудови. За попередньою інформацією, стрілянина сталася саме біля цього об'єкта нерухомості.

"За словами очевидців, до місця забудови під'їхав мікроавтобус з озброєними людьми", - йдеться в публікації.

На ролику в мережі видно, що біля паркану, який огороджує місце будівництва і встановлений саме під проїжджою частиною дороги, стоїть білий автобус. З нього поспіхом виходять люди і направляються до об'єкта. Звучить звук, схожий на постріл.

Як прокоментували ситуацію у прес-службі поліції Києва, інцидент стався на вулиці Ямській в Голосіївському районі столиці.

Ця вулиця тягнеться уздовж річки Лібідь, біля Байкового кладовища недалеко від станції метро Палац "Україна", і закінчується біля знаменитого Костелу Святого Миколая коло станції метро "Олімпійська".

Також зазначається, що постраждалих немає. Зараз столичні правоохоронці встановлюють обставини та проводять першочергові слідчі дії на місці. Вже за фактом пізніше буде дана правова кваліфікація.

"За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли", - розповіла Христина Кір'якова, пресс-офіцер відділу комунікації поліції Києва.

Повідомлення про стрілянину в столиці правоохоронцям надійшло близько 16:00. На виклик негайно виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Для затримання правопорушників у Києві введено спеціальну поліцейську операцію.

Відео: У Києві сталася стрілянина 25 лютого у Голосіївському районі