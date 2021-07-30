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У Києві стався смертельний вибух: чуло півміста

Автор: Людмила Жукова

У Києві 29 липня пізно ввечері на території недобудованої психлікарні стався вибух. В результаті на місці загинув молодий хлопець.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Зазначається, що вибух стався о 23.10 на території Кирилівської, 103.

За попередньою інформацією, по цій недобудові гуляли хлопець з дівчиною. Дівчина вийшла на вулицю з цієї будівлі і в цей момент стався вибух. Без шансів на життя її супутник помер на місці.

"Кажуть, що хлопець сам себе підірвав. Чим саме - має встановити слідство", - сказано в повідомленні.

Користувачі в соцмережі пишуть, що звук від вибуху був настільки гучним, що його чули в сусідніх районах.

  • У Кадетському гаю, аж вікна задрижжали від вибуху.
  • О 23.07. У нас у дворі на Академіка Ромоданова сигналізація на машинах спрацювала, сусіди ходили дивитися, що стало, думали, десь поруч. Собака злякалася теж.
  • Нічого в містах з такою аурою залишати розвалини, недобудови. Або добудувати або знести й дерева посадити.
  • У мене з вікна видно цю будівлю. Добротно так бахнуло.
  • Я на Нивках почула той взрив.
  • Академмістечко було чутно.
  • Петропавлівська Борщагівка було чути хлопок глухий і глибокий. Це ж, що за сила вибуху?!

Місце, де стався вибух (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Як ми писали раніше, у відділеннях " Нової Пошти" у Києві та Одесі підірвали саморобні бомби.

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Вибух