У Києві стався смертельний вибух: чуло півміста

У Києві 29 липня пізно ввечері на території недобудованої психлікарні стався вибух. В результаті на місці загинув молодий хлопець.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Зазначається, що вибух стався о 23.10 на території Кирилівської, 103.
За попередньою інформацією, по цій недобудові гуляли хлопець з дівчиною. Дівчина вийшла на вулицю з цієї будівлі і в цей момент стався вибух. Без шансів на життя її супутник помер на місці.
"Кажуть, що хлопець сам себе підірвав. Чим саме - має встановити слідство", - сказано в повідомленні.
Користувачі в соцмережі пишуть, що звук від вибуху був настільки гучним, що його чули в сусідніх районах.
Як ми писали раніше, у відділеннях " Нової Пошти" у Києві та Одесі підірвали саморобні бомби.