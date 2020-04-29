У Києві сталася пожежа у популярному ресторані: з'явилося відео

У центрі Києва загорівся ресторан швидкого харчування
У Києві сталася пожежа в ресторані "Соло-піца". Заклад знаходиться на вулиці Сагайдачного між Контрактовою та Поштовою площами в центрі міста.
Займання сталося на другому поверсі популярного ресторану швидкого харчування.
Відео з місця події опубліковано 29 квітня на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Всі вікна закладу відкриті, з них йде дим.
На місці працюють співробітники ДСНС - видно три автомобілі пожежників. Також є поліцейські.
Що стало причиною загоряння - наразі невідомо.
Дані про жертви або постраждалих не надходили.
Відео: У Києві сталася пожежа в ресторані "Соло-піца"
Нагадаємо, що всі ресторани згідно з правилами карантину не повинні працювати.
Як повідомлялося, днями розгорівся скандал за участю народного депутата Миколи Тищенка - журналісти виявили, що його ресторан "Велюр" продовжує працювати, незважаючи на карантин.
На наступний день, щоб перевірити зазначену журналістами інформацію, в ресторан приїхали правоохоронці. Однак, на момент перевірки, в ресторані не було жодного відвідувача - там перебували кілька співробітників ресторану.