У Києві сталася пожежа у популярному ресторані: з'явилося відео

У Києві сталася пожежа в ресторані "Соло-піца". Заклад знаходиться на вулиці Сагайдачного між Контрактовою та Поштовою площами в центрі міста.

Займання сталося на другому поверсі популярного ресторану швидкого харчування.

Відео з місця події опубліковано 29 квітня на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Всі вікна закладу відкриті, з них йде дим.

На місці працюють співробітники ДСНС - видно три автомобілі пожежників. Також є поліцейські.

Що стало причиною загоряння - наразі невідомо.

Дані про жертви або постраждалих не надходили.

Відео: У Києві сталася пожежа в ресторані "Соло-піца"

Нагадаємо, що всі ресторани згідно з правилами карантину не повинні працювати.

Як повідомлялося, днями розгорівся скандал за участю народного депутата Миколи Тищенка - журналісти виявили, що його ресторан "Велюр" продовжує працювати, незважаючи на карантин.

На наступний день, щоб перевірити зазначену журналістами інформацію, в ресторан приїхали правоохоронці. Однак, на момент перевірки, в ресторані не було жодного відвідувача - там перебували кілька співробітників ресторану.