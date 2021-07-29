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У Києві з причепа випали корови і заблокували трасу: тварини трагічно загинули

Автор: Тетяна Самарук

У Києві на вулиці Академіка Заболотного сталося ДТП. Корови випали з причепа і заблокували жваву трасу.

Про це повідомляє Telegram-канал DTP.kiev.ua.

Так, на спуску в бік Столичного шосе водій легковика допустив падіння двох корів з причепа.

Як повідомляють у спільноті, тварини серйозно постраждали і лежать на сонці. Окрім того, до аварії призвело те, що під час руху у причепу відвалилося колесо.

На відео видно, що одна тварина спробувала пробігти кілька десятків метрів, проте впала на асфальт.

Як згодом повідомив "Obozrevatel", внаслідок автопригоди тварини загинули.

Також патрульні склали протоколи за ст. 124 (порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КпАП України.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що травинам потрібно було дати води та викликати ветеринарів.

  • Облити водою, напоїти. Вкрити мокрими ганчірками. Бідні тварини;
  • Нехай водій лікує коків своїм коштом;
  • А служби порятунку тварин або щось типу цих служб?! Ну на крайній випадок хоч водою їх поливати, щоб не здохли;
  • А викликати кран, підняти й доставити їх за призначенням поки ще живі. Так не можна?;
  • Дорослі люди й не знаєте як допомогти. Водою облийте, спробуйте підняти. Жах якийсь.

Раніше ми повідомляли, що чоловік, який врятував дворнягу від потопу в Києві, пояснив свій вчинок.

Також на Волині після укусу ґедзя жінка захворіла на небезпечну хворобу.

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