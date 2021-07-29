У Києві з причепа випали корови і заблокували трасу: тварини трагічно загинули

Так, на спуску в бік Столичного шосе водій легковика допустив падіння двох корів з причепа.

Як повідомляють у спільноті, тварини серйозно постраждали і лежать на сонці. Окрім того, до аварії призвело те, що під час руху у причепу відвалилося колесо.

На відео видно, що одна тварина спробувала пробігти кілька десятків метрів, проте впала на асфальт.

Як згодом повідомив "Obozrevatel", внаслідок автопригоди тварини загинули.

Також патрульні склали протоколи за ст. 124 (порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КпАП України.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що травинам потрібно було дати води та викликати ветеринарів.