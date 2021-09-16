У Києві підприємець жахливо висловився про ставлення до влади України та потрапив у скандал (відео)

Так, інцидент стався 16 вересня на Теремках у Києві.

Зокрема, жителі Києва побачили, як іноземці облаштували склад у вантажівці на приватній території. На зауваження вони реагували досить агресивно. Один із них, як виявилось має паспорт України.

Місцеві жителі кажуть, що "підприємці" не мають жодних дозволів на торгівлю.

Що кажуть у поліції

За словами очевидців, вони дуже знахабніли, адже поставили свою вантажівку на приватну територію, а забрати відмовилися.

Також люди зверталися до дільничого та до місцевого райвідділу, але на порушення жодним чином не відреагували.

Тому активісти прийшли до "підприємців", аби змусити їх хоча б прибрати вантажівку. Але виник гучний скандал.

Один з чоловіків почав нецензурно лаятися відносно Державної міграційної служби, яка надала іноземцям дозвіл на проживання та паспорти.

"Є**в я всю міграційну службу! Всю! Своїм х**м клав на всю міграційну службу!", - кричав порушник.

На відео присутні нецензурні слова.

Окрім того, через кілька годин після цього інциденту у мережі з'явилося відео з вибаченнями чоловіка. Він зазначив, що є громадянином України та уродженцем Азербайджану. Образи ж на адресу працівників міграційної служби він пояснив тим, що "діяв нерозважливо".