У Києві спіймали небезпечного ґвалтівника: як діяв злочинець

У Києві зловили небезпечного злочинця, який здійснював насильство над неповнолітніми дівчатками. 41-річний чоловік був затриманий у листопаді 2019 року за розбещення 10-річної дитини. В ході розслідування з'ясувалося, що його жертвами стали ще вісім дівчаток у віці від 9 до 16 років.

Як повідомив начальник Подільського управління поліції Павло Василенко, під час розслідування було встановлено, що ґвалтівник скоїв злочини проти 8 дівчаток та дівчат, а загальна кількість епізодів за даним злочинцем – 43.

"Чоловік діяв за однією схемою: через інтернет знаходив малолітніх, з якими налагоджував дружні стосунки, а через деякий час поступово починав з ними спілкуватися на сексуальні теми. Крім того, він відправляв співрозмовницям зображення порнографічного характеру і просив надіслати у відповідь особисті та відверті фото. З деякими з них він домовлявся про зустріч неподалік від їх будинків, під час яких цілував їх і робив різні розпусні дії", - повідомив Василенко.

Ґвалтівника в Києві спочатку відпустили під заставу, але потім знову заарештували

Злочинцеві повідомили про підозру у вчиненні 43 епізодів злочинів за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство), с. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), і ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Раніше злочинцеві була обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 84 тисяч гривень. Підозрюваний скористався своїм правом і був відпущений під заставу. Однак після розслідування і винесення підозри з новими епізодами, суд відправив чоловіка знову під варту і вже без внесення застави.

У листопаді 41-річного киянина затримали за розбещення 10-річної дівчинки. Він втерся до неї в довіру й почав активно спілкуватися за допомогою телефону та інтернету. Ґвалтівник вів з дитиною розмови на сексуальні теми, присилав їй порнографічні картинки. Через деякий час він домовився з нею про зустріч в покинутому будинку, де почав її цілувати та торкатися. Дівчинка злякалася і втекла, а підозрюваного затримали. У нього вдома був виявлений телефон з фотогалереєю порнографічного характеру та інші речові докази злочину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львові затримали злочинця, який знущався з двох хлопчиків.