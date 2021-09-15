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У Києві з'явилася висотка на місці розстрілів у Бабиному Яру: фото при Голокості і зараз

Автор: Володимир Костирін

У Києві біля заповідника Бабин Яр побудували нову висотку, яка розташована на місці, де під час Другої світової війни відбувалися масові розстріли в 1941-1943 роках при Голокості.

Про це передає "Київ без цензури" у Telegram-каналі.

25-поверхівку з вбудовано-прибудованими офісними і торговими приміщеннями та підземним паркінгом по вулиці Олени Теліги, 25, на Сирці біля станції метро "Дорогожичі" почали зводити ще в 2008 році, але будівельні роботи час від часу переривалися - були періодичні мітинги, а за даними публікацій преси, в котловані знаходили останки та речі людей.

Історики стверджують, що основна частина розстрілів в яру, проходила на території нинішнього парку, але було у яру і відгалуження, що перетинає нинішню вулицю Е.Теліги. Зазначається, що будинок побудований саме на тому місці, де німецькі окупанти проводили розстріли мирного населення і військовополонених - в мережі опублікували фото цих самих локацій з Бабиного Яру того часу.

Бабин Яр у Києві в роки Другої світової війни - місце розстрілів (фото: t.me/now_kyiv)

Важливо зауважити, що земельна ділянка по вулиці Олени Теліги, 25 офіційно, за документаціями, не входить в межі Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр, і під час будівництва підземки "Дорогожичі" поруч та тунелем на перетині з вулицею Щусєва такі трагічні останки не були виявлені.

З 2019-го будівельні роботи активно поновилися, і ось зараз за даними забудовника станом на початок вересня загальна готовність проекту становить майже 92%.

Нова висотка біля заповідника Бабин Яр у Києві (фото: t.me/now_kyiv)

Раніше повідомлялося, що в Києві концертну сцену до Дня Незалежності встановили на братській могилі у Маріїнському парку, після чого спалахнув скандал.

Також ми писали про те, що у Києві будують новий ЖК прямо біля залізничної дороги та кладовища.

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КиївБабий Яр