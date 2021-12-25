У Києві посеред вулиці зарізали чоловіка, який заступився за жінку (відео)

До правоохоронців надійшло повідомлення від медиків, що біля зупинки громадського транспорту на вулиці Булгакова у Святошинському районі було виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

"За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управління поліції, патрульні поліцейські та судово-медичний експерт", - розповіли правоохоронці.

Був проведений огляд місця НП, встановлені свідки та очевидці, перевірено відео з камер спостереження.

У Києві на Борщагівці вбито чоловіка, який заступився за жінку (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Так поліцейські вийшли на слід передбачуваного підозрюваного і вже через годину виявили і затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Це - раніше судимий за майновий злочин киянин, 1992 року народження. У нього ми вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину, а саме - кухонний ніж, який направили на експертизу", - розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий став свідком конфлікту між затриманим і його цивільною дружиною. Небайдужий киянин зробив зауваження чоловікові, щоб той припинив бити жінку.

"Кривднику це не сподобалося, тож він дістав ніж та вдарив опонента у груди. За попереднім висновком судмедексперта чоловік отримав два проникаючих поранення грудної клітини, внаслідок чого помер до приїзду медиків", - йдеться в публікації.

Чоловік втрутився в бійку між подружжям і був зарізаний на столичній Борщагівці (фото: kyiv.npu.gov.ua)

За фактом події було розпочато кримінальне провадження за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів). Фігуранту вже повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 15 років в'язниці або довічне.

Відео: у Києві на Борщагівці зарізаний чоловік, який заступився за жінку