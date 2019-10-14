ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві посеред вулиці розстріляли активіста: деталі НП (відео)

STYLERПодії    14.10.2019 - 10:25
У Києві посеред вулиці розстріляли активіста: деталі НП (відео)
У Києві на вулиці застрелили 33-річного активіста (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

33-річний Арслан Гусейнов належав до руху "кавказького антикремлівського опору"

У Києві прямо посрели вулиці невідомі застрелили 33-річного чоловіка. Інцидент стався в Шевченківському районі на вул. Дегтярівська біля одного з офісів. Зловмисники після вчинення злочину 13 жовтня ввечері втекли на автомобілі. Про це передали у відділі комунікації поліції столиці.

Постраждалий був госпіталізований, однак від отриманих травм помер в лікарні.

У Києві розпочали спецоперацію по затриманню підозрюваних.

На місці події працювали екіпажі патрульних і слідчо-оперативні групи головного та територіальних управлінь поліції і кінологи. Правоохоронці виявили гільзи та поспілкувалися зі свідками.

У Києві на вулиці застрелили активіста Арслана Гусейнова (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, очевидці бачили, що нападники кілька разів вистрілили у бік потерпілого, а потім втекли на автомобілі чорного кольору.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства.

За словами колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, був убитий Арслан Гусейнов, який належав до "руху кавказького антикремлівського опору". Чоловік останнім часом мешкав у Києві.

"У мене питання до керівництва СБУ та ГПУ: чому на шостому році війни в Україні і зокрема в Києві кремлівська агентура вільно вбиває своїх ворогів?" - йдеться в його повідомленні Facebook. Також він опублікував фото активіста на місці події.

Очевидці кажуть, що нападники були схожі на вихідців з Кавказу. Після стрілянини вони поїхали на легковику Toyota Camry з донецької реєстрацією.

У Києві на вулиці Дегтярівська кавказці застрелили активіста Арслана Гусейнова, який останнім часом проживав в столиці України (Відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Поліція розповіла деталі затримання автомобіля з боєприпасами у Києві У Києві перекинулася машина швидкої допомоги: відео події
Новини України Київполициякриминалпроисшествие
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся