У Києві посеред вулиці розстріляли активіста: деталі НП (відео)

У Києві на вулиці застрелили 33-річного активіста (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

33-річний Арслан Гусейнов належав до руху "кавказького антикремлівського опору"

У Києві прямо посрели вулиці невідомі застрелили 33-річного чоловіка. Інцидент стався в Шевченківському районі на вул. Дегтярівська біля одного з офісів. Зловмисники після вчинення злочину 13 жовтня ввечері втекли на автомобілі. Про це передали у відділі комунікації поліції столиці.

Постраждалий був госпіталізований, однак від отриманих травм помер в лікарні.

У Києві розпочали спецоперацію по затриманню підозрюваних.

На місці події працювали екіпажі патрульних і слідчо-оперативні групи головного та територіальних управлінь поліції і кінологи. Правоохоронці виявили гільзи та поспілкувалися зі свідками.

У Києві на вулиці застрелили активіста Арслана Гусейнова (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, очевидці бачили, що нападники кілька разів вистрілили у бік потерпілого, а потім втекли на автомобілі чорного кольору.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства.

За словами колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, був убитий Арслан Гусейнов, який належав до "руху кавказького антикремлівського опору". Чоловік останнім часом мешкав у Києві.

"У мене питання до керівництва СБУ та ГПУ: чому на шостому році війни в Україні і зокрема в Києві кремлівська агентура вільно вбиває своїх ворогів?" - йдеться в його повідомленні Facebook. Також він опублікував фото активіста на місці події.

Очевидці кажуть, що нападники були схожі на вихідців з Кавказу. Після стрілянини вони поїхали на легковику Toyota Camry з донецької реєстрацією.

У Києві на вулиці Дегтярівська кавказці застрелили активіста Арслана Гусейнова, який останнім часом проживав в столиці України (Відео: facebook.com/kiev.informator.ua)