У Києві посеред вулиці сталася масова бійка: навіть водії вибігали з авто

У Києві сталася масова бійка (колаж: РБК-Україна)

У Києві сталася масова бійка біля одного з супермаркетів Дніпровського району. У вуличному "місиві" ввечері 12 січня брали участь близько шести людей - серед них навіть автомобіліст, який не зміг проїхати.

Як повідомляється у Facebook Київ Оперативний, інцидент стався в житловому масиві "Березняки", за адресою вулиця Павла Тичини, 15.

На п'ятихвилинному відео, знятому очевидцями з вікна, видно, що конфлікт розпочався між двома чоловіками, а жінка намагалася їх розборонити.

"На відео присутня нецензурна лайка, сцени насильства, а також дехто забув надіти шапку в мінусову погоду! Не дуже зрозуміло за кого вболівати в цій сутичці, тому просто спостерігаємо", - підписане відео.

Коли учасники конфлікту трохи відійшли, до них приєдналося ще дві людини, і бійка відновилася.

Втрутитися в конфлікт спробував водій авто, який не зміг проїхати. Він вийшов з машини, вдарив одного з учасників бійки, потім повернувся в авто і поїхав.

Зрештою, в інцидент втрутилася поліція, яка приїхала на виклик очевидців події.

Відео містить сцени насильства та ненормативну лексику, його можна подивитися за посиланням (18+).

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