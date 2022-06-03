У Києві попався водій зі смертельною дозою алкоголю: рівень перевищив техліміт драгера

У Києві затримали п'яного в мотлох водія, в крові якого рівень алкоголю перевищував допустиму норму більш ніж у 25 разів. Так, зашкалював навіть прилад Драгер.
Про це передали в прес-службі патрульної поліції Києва.
Інцидент стався на вулиці Героїв Дніпра днями. "Копи" отримали виклик про нетверезого водія і факт порушення ПДР, після чого прибули на місце і стали свідками нового антирекорду.
У 35-річного чоловіка, водія авто Kia Ceratto, були явні ознаки алкогольного сп'яніння. При цьому Драгер показав свій максимум - а більш точну цифру видати не міг просто технічно, адже показник перевищив технічний ліміт приладу - 5,0 проміле.
Драгер "ошелешив" від ступеня сп'яніння водія-рекордсмена (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Інспектори зазначають, що максимально допустимий рівень алкоголю в крові становить 0,2 проміле.
На порушника було складено протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Водія відсторонили від водіння.
"Закликаємо всіх водіїв не сідати за кермо в нетверезому стані та не повторювати сумні рекорди. Не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху!" - звертаються патрульні.
У Києві "відзначився" п'яний водій (фото: facebook.com/kyivpatrol)
В Україні минулого року посилили покарання за керування транспортним засобом у п'яному вигляді - збільшили штрафи, ввели адміністративні арешти з можливістю конфіскації автомобіля.
Додамо, що за вживання алкоголю або особливих лікарських засобів після порушення і до огляду штраф підняли з 20 400 гривень до 34 000 гривень.
До слова, народні депутати запропонували у п'яних водіїв забирати авто на потреби ЗСУ.
Зазначимо що торік у Чернівцях теж попадався п'яний водій з концентрацією алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле, а взагалі такий показник вважається відносно смертельною дозою.