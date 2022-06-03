У Києві попався водій зі смертельною дозою алкоголю: рівень перевищив техліміт драгера

Інцидент стався на вулиці Героїв Дніпра днями. "Копи" отримали виклик про нетверезого водія і факт порушення ПДР, після чого прибули на місце і стали свідками нового антирекорду.

У 35-річного чоловіка, водія авто Kia Ceratto, були явні ознаки алкогольного сп'яніння. При цьому Драгер показав свій максимум - а більш точну цифру видати не міг просто технічно, адже показник перевищив технічний ліміт приладу - 5,0 проміле.

Драгер "ошелешив" від ступеня сп'яніння водія-рекордсмена (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Інспектори зазначають, що максимально допустимий рівень алкоголю в крові становить 0,2 проміле.

На порушника було складено протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Водія відсторонили від водіння.

"Закликаємо всіх водіїв не сідати за кермо в нетверезому стані та не повторювати сумні рекорди. Не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху!" - звертаються патрульні.

У Києві "відзначився" п'яний водій (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Що загрожує за п'яне водіння

В Україні минулого року посилили покарання за керування транспортним засобом у п'яному вигляді - збільшили штрафи, ввели адміністративні арешти з можливістю конфіскації автомобіля.

За перше порушення передбачався штраф 10 200 гривень і позбавлення прав на 1 рік, то тепер штраф підвищується до 17 000 гривень.

передбачався штраф 10 200 гривень і позбавлення прав на 1 рік, то тепер штраф підвищується до 17 000 гривень. За друге порушення протягом року штраф збільшується з 20 400 до 34 000 гривень. В силі залишається позбавлення водійських прав на три роки. Додалося - оплачуване вилучення авто й адміністративний арешт на 10 діб.

протягом року штраф збільшується з 20 400 до 34 000 гривень. В силі залишається позбавлення водійських прав на три роки. Додалося - оплачуване вилучення авто й адміністративний арешт на 10 діб. За третє порушення протягом року загрожує штраф 51 000 гривень, позбавлення прав на 10 років та адміністративний арешт на 15 діб. Крім того, передбачена конфіскація авто.

Додамо, що за вживання алкоголю або особливих лікарських засобів після порушення і до огляду штраф підняли з 20 400 гривень до 34 000 гривень.