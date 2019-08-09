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У Києві помічник нардепа погрожував дітям: обіцяв розстріляти з вікна

STYLERЖиття    09.08.2019 - 08:49
У Києві помічник нардепа погрожував дітям: обіцяв розстріляти з вікна
Помічник нардепа погрожував дітям розстрілом (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Чоловік почала загрожувати і журналісту, який заступився за дітей

У Києві дорослий чоловік почав погрожувати дітям розстрілом за те, що вони каталися на скейті біля його припаркованої машини. Деталі інциденту розповів журналіст Ігор Колтунов на своїй сторінці в Facebook.

Колтунов повідомив, що дорослий чоловік під'їхав до одного з житлових будинків і припаркував свій автомобіль на пішохідному тротуарі. Поруч гуляли діти і вони проїхали повз автомобіля на скейті. Чоловік почав погрожувати дітям розстрілом за те, що вони катаються поруч з машиною.

"Сім хвилин спостерігав, як здоровий мужик погрожував дітям стріляти в них з вікна, якщо вони ще хоч раз скористаються пішохідним тротуаром поруч з його машиною. Підійшов з включеною камерою. Той у відповідь дістав телескопічну палицю (незаконний спецзасіб) і пробував забрати телефон, погрожуючи вбивством", - Колтунов розповів, як спробував втрутитися в ситуацію з дітьми.

Після перепалки з журналістом чоловік пригнав ще один автомобіль. За номерами автомобіля вдалося з'ясувати, що агресивний чоловік – це Олексій Шкільний, помічник і довірена особа кандидата в депутати Олександра Гончаренка, який балотувався у Верховну Раду від партії "Сила і Честь".

У Києві помічник нардепа погрожував дітям: обіцяв розстріляти з вікна

Скріншот поста (facebook.com/igor.koltunov)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що лейтенант Нацгвардії під Львовом збив на смерть пішохода.

А також ми розповідали про те, що в Запоріжжі п'яні підлітки побили бездомних.

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