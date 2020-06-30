У Києві напівголий чоловік на коні заїхав у магазин: історія отримала продовження

Історія з чоловіком і конем в супермаркеті Києва обросла новими подробицями
У Києві на довгі вихідні з приводу Дня конституції на Виноградарі п'яний чоловік відзначився витівкою. Він в одних трусах в'їхав на коні в супермаркет за пивом. Як виявилося, він не є власником тварини. Коня він силою відібрав у доглядача парку розваг.
Як повідомляється у сюжеті ТСН, доглядач Вячеслав Ткаченко розповів, що вихованця звуть Неждан. П'яний вершник забрав тварину силою, погрожуючи доглядачеві.
"Каже: дай коня, бо вдарю по морді. Почав мені погрожувати. Каже: я тобі ноги переламаю", — розповів Ткаченко.
Місцеві жителі запевняють, що п'яний чоловік і кінь не з цього району. Як повідомили в сюжеті, на розшуки тварини знадобилося кілька годин, її знайшли знову біля магазину, там підгодовували соломкою.
Бешкетника вже шукає поліція.
У Києві чоловік на коні заїхав в магазин (YouTube)
Як ми раніше писали, у Києві напівголий чоловік на коні заїхав в супермаркет (відео).
Автор: Людмила Жукова