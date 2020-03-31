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У Києві поліція жорстоко побила чоловіка: усі подробиці

STYLERЖиття    31.03.2020 - 10:31
У Києві поліція жорстоко побила чоловіка: усі подробиці
У Києві на Подолі побили чоловіка (Колаж РБК-Україна)

У Києві на Подолі поліцейські побили чоловіка в машині

У Києві на Подолі в ніч на 31 березня співробітники поліції побили чоловіка. Так стверджує його знайома Даша Минасенко, яка розповіла про цю історію на своїй Facebook-сторінці.

"Близько 00:15 машину мого друга, за адресою Електриків 19, зупинила поліцейська машина Mitsubishi Outlander з номерами 1930. Якийсь коп по імені Андрій і його непізнаний напарник підійшли до машини мого друга і попросили вийти, на що він запитав, на якій підставі і попросив пред'явити документи. Такі дії можуть статися тільки в американському блокбастері - одного почали за комір витягати з машини. Побили, порвали йому весь одяг: футболка, светр, пальто", - розповіла Даша.

Після цього нібито побитого копа відвезли в лікарню, де сказали, що його побив чоловік в машині, на якого напали самі поліцейські.

"В результаті мого друга затримали за напад на працівників поліції. З розбитим обличчям і в наручниках він чотири(!!!) години провів на вулиці поки нам хоч щось пояснили", - зазначила дівчина.

Даша Минасенко опублікувала фото машини друга, на кадрах видно краплі крові.

У Києві поліція жорстоко побила чоловіка: усі подробиціУ Києві поліція жорстоко побила чоловіка: усі подробиціУ Києві поліція жорстоко побила чоловіка: усі подробиціУ Києві на Подолі побили чоловіка (фото: facebook.com/dasha.minasenko)

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