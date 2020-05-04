У Києві поліція напала на журналіста: били до струсу мозку

У Києві поліцейські побили журналіста Дениса Ялухіна. Чоловік запевняє, що це сталося в суботу, 2 травня, але він повідомив про це через два дні, через те, що дуже боліла голова від ударів, які йому завдали. Як зазначає Денис, він викликав "копів" на місце злочину і сам виявився жертвою. Свою історію він написав на Facebook-сторінці.

"Два молодих поліцейських, Рудий і Небелюк, упивалися своєю безкарністю. Били кулаками і ногами, по голові, по корпусу, під дих. Я ж не пручався.

Камери вони періодично виключали і навіть хизувалися цим", - пише Ялухін.

За словами журналіста, поліцейські знали, що він журналіст, але упивалися своєю безкарністю. Річ у тому, що у Небелюка мати працює в суді і він упевнений, що залишиться безкарним.

Денис повідомив, що розмова з "копами" у нього записана, зараз він передав її своєму адвокату і збирається дати справі хід,

"Навіть коли я попередив "вартових закону", що у мене діабет і травми від стягнутих наручників можуть бути дуже серйозні, вони з неприхованим задоволенням сказали мені, що вони не лікарі. Навіть адвокату мені довелося дзвонити з закутими за спиною руками. На прохання "розкувати" (так, я так їм сказав) вони мені сказали, що "підкови скасували". Довелося у прямому значенні слова проявити спритність. І так, мені вдалося записати нашу розмову", - написав Ялухін.

Зазначимо, що лікар діагностував у журналіста струс мозку, а рідні радили не розголошувати історію, але він вирішив по-іншому.

Як ми раніше писали, у Харкові побили журналіста після скарги в поліцію на порушення карантину.