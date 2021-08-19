У Києві поліція два роки зберігає діжки з фекаліями, які вилучили під час нападу на Марш рівності (фото)

Поліція досі зберігає як речові докази фекалії, які вилучили у червні 2019 року в провокаторів, котрі планували закидати ними учасників Маршу рівності в Києві.
Про це пише LB.ua.
Так, обвинувальний акт у відповідному кримінальному провадженні був спрямований до суду 26 березня 2021 року, а 31 березня відбувся єдиний суд, інформація про який є у Єдиному реєстрі судових рішень, де ухвалено рішення про призначення підготовчого засідання суду на 16 липня.
Вилучені речові докази забороняється утилізовувати до моменту отримання відповідного дозволу від суду. Тож у Голосіївському управлінні поліції досі зберігаються:
Раніше ми повідомляли, що на Буковині батько студента облив викладачку фекаліями.
Також на популярному українському курорті море "замінували" фекалії.