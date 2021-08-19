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У Києві поліція два роки зберігає діжки з фекаліями, які вилучили під час нападу на Марш рівності (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Поліція досі зберігає як речові докази фекалії, які вилучили у червні 2019 року в провокаторів, котрі планували закидати ними учасників Маршу рівності в Києві.

Про це пише LB.ua.

Так, обвинувальний акт у відповідному кримінальному провадженні був спрямований до суду 26 березня 2021 року, а 31 березня відбувся єдиний суд, інформація про який є у Єдиному реєстрі судових рішень, де ухвалено рішення про призначення підготовчого засідання суду на 16 липня.

Вилучені речові докази забороняється утилізовувати до моменту отримання відповідного дозволу від суду. Тож у Голосіївському управлінні поліції досі зберігаються:

  • 15 пакетів з презервативами з речовиною мутнувато-жовтого кольору з різким запахом;
  • три пластикові бочки місткістю 55 літри з речовиною мутнувато-жовтого кольору з різким запахом;
  • 2 оприскувачі місткістю 5 літрів з речовиною мутнувато жовтого кольору з різким запахом.

Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями (фото: lb.ua)

Раніше ми повідомляли, що на Буковині батько студента облив викладачку фекаліями.

Також на популярному українському курорті море "замінували" фекалії.

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Марш рівності