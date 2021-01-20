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У Києві купують фейкові довідки про COVID-19, щоб виїхати за кордон

Київ, Середа 20 січня 2021 23:37
У Києві купують фейкові довідки про COVID-19, щоб виїхати за кордон
У Києві чоловік продавав фейкові довідки про коронавирусе (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві правоохоронці викрили місцевого жителя, який торгував підробленими довідками про негативний ПЛР-тест на COVID-19. Про виготовлення довідок він повідомляв в соціальних мережах.

За кожну таку довідку мешканець Дарницького району просив 500 гривень. Гроші клієнти платили, після того як довідки отримували через пошту. Довідки виготовлялися на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У Києві купують фейкові довідки про COVID-19, щоб виїхати за кордон

У Києві чоловік продавав фейкові довідки про коронавірус (фото: kyiv.gp.gov.ua)

Під час обшуку у квартирі чоловіка вилучили підроблені довідки з відтисками печатки клініки про негативне ПЛР-тестування, підроблені печатки, комп'ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштою тощо.

У Києві купують фейкові довідки про COVID-19, щоб виїхати за кордон

У Києві чоловік продавав фейкові довідки про коронавірус (фото: kyiv.gp.gov.ua)

Зараз вирішується питання про призначення технічних експертиз за вилученими речовими доказами.

У Києві купують фейкові довідки про COVID-19, щоб виїхати за кордон

У Києві чоловік продавав фейкові довідки про коронавірус (фото: kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, медик назвав головну ознаку того, що ви вже перехворіли на коронавірусну інфекцію. При цьому вчені зазначили, що існує багато людей, які перехворіли COVID-19 без симптомів і навіть могли цього не помітити.

Ми також писали про те, що професор Алла Мироненко вважає, що новий штам COVID-19 не так страшний для України, як вважають багато людей. Новий штам проникає в клітину, але не викликає більш важкого перебігу хвороби.

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