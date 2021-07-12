У Києві показали "втомлений" підземний перехід: загрожує життю

У Києві показали "втомлений" перехід, який може бути небезпечний для життя.
Про це розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
Відзначається, що перехід знаходиться недалеко від станції метро "Героїв Дніпра". 12 липня близько 6.00 ранку там зверху впала частина стелі. На щастя, перехожих в цей час там не було.
"Безпечні" підземні переходи. Сьогодні близько 06:00 у підземному переході на Героїв Дніпра зверху відвалився шматок стелі. На щастя, ніхто не травмувався", - сказано в повідомленні.
У коментарях користувачі мережі відзначили, що зараз цим переходом мало користуються і зазвичай перебігають дорогу зверху, що теж дуже небезпечно для життя.
Як ми писали раніше, в Києві сталася НП в метрополітені. У переході між станціями Хрещатик і Майдан Незалежності виявили тіло чоловіка з рюкзаком служби доставки "Ракета".