У Києві показали смертельно-небезпечний перехід: знаходиться біля метро
У Києві показали небезпечний для життя перехід, який знаходиться недалеко від станції метро "Героїв Дніпра".
Відео з ним опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Не зовсім зрозуміло, пішоходу безпечніше переходити по цьому підземному переходу або перебігти над ним? Київ, Героїв Дніпра", - підписали ролик.
На відео ми можемо побачити, в якому сумному стані знаходиться перехід. Він просто розвалюється на очах, судячи з усього, про ремонт йому можна тільки мріяти. До слова, такий стан переходу може загрожувати життю людей.
Відео можна переглянути за посиланням.
У коментарях українці обурилися тим, що відбувається і звинувачують у всьому КМДА.
- Пфффф... Перехід на районі виклали ...дядько Вітааааалька, шо там у вас в КМДА, а тут півміста зруйновано.
- На Героїв Севастополя біля Мередіана ще й не так.
- Таких багато, шкапи справи. Бачив як плитку поклали, двоє руко*опів на вигляд, судячи з усього за копійки. Через півроку стала відпадати.
- Перебігти безпечніше, але по підземному.
Як ми раніше писали, у переході на станції метро " Осокорки", де нещодавно комунальні служби позносили МАФи, вже знову орудують "стихійники".
Нагадавши, у Києві 12 травня почали масово зносити МАФи. Кіоски без попередження прибрали біля станції метро" Арсенальна "та"Либідська".