У Києві показали смертельно-небезпечний перехід: знаходиться біля метро

У Києві показали небезпечний для життя перехід, який знаходиться недалеко від станції метро "Героїв Дніпра".

Відео з ним опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Не зовсім зрозуміло, пішоходу безпечніше переходити по цьому підземному переходу або перебігти над ним? Київ, Героїв Дніпра", - підписали ролик.

На відео ми можемо побачити, в якому сумному стані знаходиться перехід. Він просто розвалюється на очах, судячи з усього, про ремонт йому можна тільки мріяти. До слова, такий стан переходу може загрожувати життю людей.

Відео можна переглянути за посиланням.

У коментарях українці обурилися тим, що відбувається і звинувачують у всьому КМДА.