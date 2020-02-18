У Києві підлітки жорстоко познущалися над чоловіком: били ногами по голові (відео)

У столиці діти накинулися на бездомного чоловіка
У Києві на Троєщині група підлітків спочатку попросила бездомного чоловіка купити їм алкоголь, а потім накинулася на нього з особливою жорстокістю. Потерпілого звуть Анатолій. Тінейджери повалили його на землю і почали бити ногами. Серед підлітків були і дівчата. Один з перехожих залишився небайдужим і викликав поліцію. Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.
Коли на місце події приїхали поліцейські, у одного з молодих людей почалася істерика, інший хлопець впав в непритомність, а інші підлітки, скористалися моментом і зникли з місця злочину. Побитий чоловік писати заяву в поліцію не став.
Обережно, відео 18+
В коментарях українці обурилися і написали, що жорстокість дітей у наш час просто шокує.