У Києві підлітки жорстоко побили школярку задля відео

В Києві на Борщагівці у школі №215 підлітки жорстоко побили ученицю цієї ж школи. Дівчинка Настя в класі новенька, і тепер після інциденту боїться йти до школи, а також повертатися з неї. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

У навчальному закладі вже знають про відео, яке опублікували вихованці школи в соцмережах, і запевняють, що винні в побитті Насті понесуть покарання. Ця історія сталася кілька днів тому, але розголосу набула після того, як відео почало поширюватися в соцмережах.

до Речі, в соцмережах дуже засуджують поведінку "малоліток". Люди дуже схвильовані такою жорстокістю дітей.

Одна з нападників - дівчинка Неля, виховується в неповній сім'ї, у неї є лише сестра, яка не знає, як впоратися з важким підлітком.

В поліції, в свою чергу, заявили про намір врахувати всі обставини в рамках відкритого кримінального провадження.

У Києві підлітки побили школярку (ТСН)