У Києві підлітки жорстоко побили чоловіка: інцидент отримав продовження

У Києві підлітки жорстоко знущалися над бездомним чоловіком і били його ногами по обличчю. Інцидент стався на Троєщині та небайдужі мешканці району викликали поліцію. В одного з підлітків знепритомніла, а інші діти в цей час розбіглися. Коли на місце приїхали "копи" дітей і слід прохолов.

З'ясувалося, що призвідницею побиття чоловіка була 13-річна дівчинка Софія. Вона вже неодноразово була помічена в конфліктах, а в школі відмовляються коментувати поведінку підлітка. Її мати вважає, що донька не винна, а відео в соцмережах - змонтували.

"Як я можу подивитися відеозапис події і які ще є докази, крім слів людей, які випили і сфотографували чоловіка, давши йому сигарети за те, що він ляже на асфальт. За словами дітей, все було зовсім інакше. І якщо б було так, як написано, їх забрали в дитячу кімнату поліції, але їх відпустили. Потрібні сенсації ціною винятку дітей зі школи?" – розповіла мати дівчинки "Обозревателю".

У поліції розповіли, що справі вже дали хід, так як бездомного діти побили до напівсмерті.

"Найнеприємніше – били дівчата, а хлопці підтримували і спостерігали. Били з особливою жорстокістю вже лежачого ногами по обличчю", – розповідають очевидці події.

Зараз в поліції шукають потерпілого чоловіка і з'ясовують всі деталі події.