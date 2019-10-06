У Києві підлітки влаштували "шоу" на кладовищі, глумлячись над могилами (відео)

У Києві діти поглумилися над похованнями на кладовищі
У Києві дівчата- підлітки вирішили розважитися на цвинтарі, глумлячись над могилами. Неповнолітні ходили серед поховань, курили сигарети і спиралися на хрести. За словами дівчат, мертвим все одно, що вони роблять. Відео опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Також підлітки нецензурно висловлювалися, перебуваючи на кладовищі.
"Молоде покоління вважає це нормою", - підписали відео на сторінці.
Користувачі мережі шоковані поведінкою дітей і вважають, що їх поведінка огидна.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Зазначимо, що пізніше з'явилося відео з вибаченнями від однієї з дівчаток-підлітків, яка була на кладовищі.
Користувачі мережі зазначили, що скоріше за все, батьки провели з дитиною виховну роботу.