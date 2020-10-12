У Києві підлітки влаштували погром у трамваї: побили кондуктора і вибили вікно

У неділю, 11 жовтня, двоє підлітків влаштували бійку в трамваї біля станції метро "Чернігівська". Неповнолітні вибили скло, а також почали бити кондуктора.

Заспокоїти бешкетників вдалося тільки поліцейським, вони спробували напасти і на них, але втекти не вийшло. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

У Києві підлітки побили кондуктора трамвая (відео: facebook.com/KyivOperativ)

За даними Telegram-каналу "Kievmap", хуліганам було по 13-15 років. Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

Ще захисниця там якась намалювалася. Проїхалася б ця захисниця з ними в метро о 11 вечора в порожньому вагоні, подивилася б я на неї;

Той випадок, коли респект патрульним, що не панькалися з малолітніми дітьми. Але на жаль, на цьому і закінчиться, батьки сплатять штраф + компенсація пошкоджене майно і все;

А де ж легендарний водій трамвая з пенделем і монтуванням?

Правильно ще й зверху по шиї дати потрібно було. Взагалі малолітки страх втратили;

Підтримую поліцейських. Жорстко, але так і треба з відморозками. Взагалі страх втратили. Кого ростимо? Дуже багато виродків з'явилося останнім часом. Батьки їх в жо*и цілують, а вони творять, що хочуть. Як говорив Гога в знаменитому фільмі: Ттепер вони будуть знати, що на їхню силу, завжди знайдеться сильніше сила";

Не захищаю хуліганів, але піднімати і кидати закуту в наручники людину - це недозволенно. І так, де маски, панове поліцейські?

Жорстко, але справедливо.

Нагадаємо, у Києві водії маршрутки і трамвая влаштували бійку посеред дороги.

Раніше в Києві пасажир вдарив жінку-кондуктора, але за жінку заступився чоловік.