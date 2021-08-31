У Києві підлітки "культурно" відпочили у парку: зламали гойдалки і вирвали лавку (відео)

"Культурні" молоді люди після відпочинку в фітнес-парку "Озеро Лебедине" зламали дитячі гойдалки, вирвали лавку і покриття", - йдеться у дописі.

Раніше ми повідомляли, що у київській маршрутці на пасажирів звалилося скло люка. Внаслідок інциденту постраждали дві дівчини в транспорті, проте водій навіть не запропонував їм допомоги, а просто продовжував рух.

Також у Києві водій побив пасажирку-іноземку і вигнав її з маршрутки - інцидент відбувався на очах в інших пасажирів, і очевидці стверджують, що водієві допомагала кондуктор.