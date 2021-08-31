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У Києві підлітки "культурно" відпочили у парку: зламали гойдалки і вирвали лавку (відео)

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 16:25
У Києві підлітки "культурно" відпочили у парку: зламали гойдалки і вирвали лавку (відео) Неповнолітні розгромили розгромили гойдалку в парку у Києві (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві група молоді прийшла відпочити у фітнес-парку "Озеро Лебедине" і наробила шкоди.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Сейчас".

Так, п'ятеро підлітків зламали гойдалки у фітнес-парку, вирвали лавку і зіпсували покриття.

На відео видно, як неповнолітні навмисно вчинили свої дії.

"Культурні" молоді люди після відпочинку в фітнес-парку "Озеро Лебедине" зламали дитячі гойдалки, вирвали лавку і покриття", - йдеться у дописі.

У коментарях користувачі пишуть, що підлітків за їхні вчинки повинні покарати.

  • Колись вони отримають за свої вчинки. Навіть "яжемать" не допоможе;
  • Який жах! І Це підростаюче покоління, а що буде далі;
  • Тварини, навіщо таке робити;
  • Шок, і що вони хотіли цим показати;
  • А що з них буде далі! Нелюди.

Раніше ми повідомляли, що у київській маршрутці на пасажирів звалилося скло люка. Внаслідок інциденту постраждали дві дівчини в транспорті, проте водій навіть не запропонував їм допомоги, а просто продовжував рух.

Також у Києві водій побив пасажирку-іноземку і вигнав її з маршрутки - інцидент відбувався на очах в інших пасажирів, і очевидці стверджують, що водієві допомагала кондуктор.

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