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У Києві підлітки побили бездомного: нелюдів будуть судити

STYLERЖиття    10.09.2019 - 21:28
У Києві підлітки побили бездомного: нелюдів будуть судити
Підлітки побили бездомного в Києві (фото: колаж РБК-Україна)

Суд узявся за справу неповнолітніх, які побили чоловіка

У Києві судитимуть трьох неповнолітніх, які жорстко побили 51-річного чоловіка і зняли все це на відео, будуть судити. Про це йдеться в повідомленні прокуратури міста Києва.

Дії хлопців кваліфікуються як хуліганство за ч. ч. 2,3 ст. 296 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлений до Подільського районного суду Києва.

Нагадаємо, що інцидент стався 18 червня на території житлового масиву Виноградар. У дворі будинку неповнолітні побачили чоловіка, який їм здався бездомним, і почали по черзі його бити.

Підлітки побили бездомного в Києві (відео: YouTube/ТСН)

Чоловік попросив їх зупинитися, але нелюди його не слухали. Більше того, вони знімали процес побиття на відео, яке потім опублікували в соціальній мережі.

У прокуратурі також зазначили, що один з хлопців навесні цього року вже отримав судимість за аналогічний злочин. Він розпилював на вулиці сльозогінний газ в обличчя літніх жінок і знімав все на відео.

Раніше повідомлялося про те, що під Дніпром підлітки накинулися на сусідку з камінням. При цьому користувачі мережі неоднозначно поставилися до цієї ситуації і деякі навіть звинуватили жінку в тому, що це вона труїть дітей.

Ми також писали про те, що 17-річний син колишнього "копа" забив дівчину качалкою для тіста і зарізав ножем. При цьому вбивство дівчини намагалися зам'яти, а свідків залякували.

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