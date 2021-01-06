У Києві підпільно вакцинують від коронавірусу - ЗМІ

У Києві почали підпільну вакцинацію (фото: РБК-Україна)

У Києві почали вакцинувати людей від коронавірусу. Причому, роблять це нелегально завезеною в столицю вакциною. Вартість щеплення кусається, вона стартує від однієї тисячі євро.

Як повідомляє видання "Страна", прищеплюють в Києві в приватній клініці, а адреси і паролі повідомляються тільки непростим людям: бізнесменам, чиновникам. Інформацію про стартувавше щеплення повідомили виданню бізнесмени, які його вже отримали.

Звідки завезена вакцина - поки невідомо, але продавці стверджують, що це препарат, розроблений німецькою компанією BioNTech і американською Pfizer. І запевняють, що вакцина не фейк, а справжня. Цією вакциною з 27 грудня вже почали робити щеплення у країнах ЄС. Також нею вакцинують у США, Ізраїлі, Великобританії та багатьох інших країнах.

Ціна вакцини - недоступна простому українцю. Доза коштує від 1 до 3 тисячі євро. За словами українських бізнесменів, вони раді, що вакцинувалися.

"Банкує на касі якийсь Гриша, який заздалегідь попереджає клієнтів смс-кою про суму, яку необхідно мати при собі. Вартість вакцини визначається в євро – від 1000 до 3000 євро, в залежності від клієнта. Яким чином визначається ціна, я так і не зрозумів. Очевидно, за кількістю кілець на пальцях. Всі знайомі прищеплювалися за різними цінами. Хтось заплатив 2500 за двох. Гриша – представник якогось Романа Гольдмана, який позиціонує себе як ізраїльський медик. Якщо Гриша не впевнений в ціні, він спілкується з Романом і уточнює ціну. Гроші приймаються кешем, не проводяться через офіційну касу клініки. Походження вакцини і як її зберігають – не розголошується", – повідомив один із бізнесменів, який вже підпільно прищепився вакциною.

До речі, провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська зазначила, що вже тиждень як чула, що в Києві почали підпільно вакцинувати від коронавірусу.

Як ми раніше писали, ще один лікар потрапив у реанімацію після вакцинації від COVID-19.