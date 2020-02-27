У Києві підготували лікарні для заражених коронавірусом: де розмістять пацієнтів

Коронавирус в Україні офіційно не підтверджений у жодного пацієнта, однак в країні активно готуються до потенційної зустрічі з небезпечною інфекцією. У Києві вже визначили лікарні, здатні розміщувати заражених COVID-19.

Медустанови оснащені спеціальними боксами в інфекційних відділеннях, які можуть приймати громадян на карантин у разі інфікування вірусом з Китаю. Про це 27 лютого розповів мер української столиці Віталій Кличко, передали у прес-службі КМДА.

"Ви бачите, яка ситуація і наскільки схвильовані українці щодо можливого поширення коронавіруса", - зазначив він.

Кличко наголосив, що випадків захворювань в Україні не зареєстровано, проте слід бути готовими до подібного розвитку подій.

Лікарнями з інфекційними відділеннями, здатними прийняти заражених коронавірусом пацієнтів на карантин, є:

Київська міська клінічна лікарня №4 (вулиця Солом'янська, 17)

Київська міська клінічна лікарня №9 (вулиця Ризька, 1)

Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 (вулиця Богатирська, 30)

Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 (проспект Алішера Навої, 3)

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня (вулиця Дегтярівська, 23)

Олександрівська клінічна лікарня (вулиця Шовковична, 39/1)

За словами керівниці прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталії Вишневської, в цих медичних закладах є бокси, які повністю відповідають всім вимогам утримання під час лікування інфекційних захворювань. Про це передає "Укрінформ".

Також повідомляється, що 28 лютого разом з фахівцями МОЗ в одній зі столичних лікарень проведуть навчання для медиків - як оперативно і злагоджено діяти в ситуаціях виявлення випадків захворювання або підозри на коронавірус.

Кличко додав, що необхідно здійснювати просвітницьку кампанію в школах, інших соціальних установах, в громадських місцях.

Раніше ми писали про те, що колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун дала важливі рекомендації медпрацівникам, які мають справу з пацієнтами з підозрою на COVID-19.