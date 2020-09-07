У Києві на пішохідному мосту мопедист збив дівчину і просто поїхав (відео)

У Києві мопедист збив дівчину на пішохідному мосту (колаж: РБК-Україна)

У Києві чоловік на мопеді наїхав на дівчину і втік

У Києві на пішохідному мосту мопедист влаштував ДТП. Він збив дівчину і просто поїхав далі по своїх справах. В мережі пишуть, що винуватець наїзду навіть і не подумав зупинитися, запитати, чи все в порядку або елементарно вибачитися.

ДТП сталася на Парковому пішохідному мосту, що з'єднує правий берег Києва з Трухановим островом. Зазвичай, там завжди людно, особливо у вихідний день. Відео з'явилося на Telegram-каналі "Київ Зараз".

У мережі просять очевидців впізнати мопедиста і повідомити про нього правоохоронцям.

"Якщо впізнаєте мопедиста, прохання звернутися в поліцію", - йдеться в повідомленні.

У Києві мопедист збив дівчину (відео: Київ Зараз)

Водночас українці пишуть в мережах, що якщо немає заяви в поліцію, то ніякого діла відкрито не буде.

"Якщо немає заяви в поліцію і обговорювати тут нічого - просто струс повітря", - написав один з користувачів.

Раніше ми писали, що під Києвом напівголий водій влаштував ДТП. Чоловік був у п'яному угарі і їздив без прав.

Також повідомлялося, що син кандидата в мери Кривого Рогу від партії "Слуга народу" збив дитину на пішохідному переході.