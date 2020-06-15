У Києві пенсіонерка потрапила в лікарню через розриту траншею біля будинку: хто за це відповість?

У Києві жінка впала через розриту траншею перед будинком і зламала шийку стегна. Це сталося 9 червня. Зараз пенсіонерка перебуває в лікарні і за станом здоров'я її не можна оперувати. Про це повідомила дочка постраждалої на сторінці "Борщагівка інфо" у Facebook.

Будинок знаходиться за адресою Леся Курбаса, 10.

"Хто понесе відповідальність? 9 червня близько 12 години дня, моя мама, пенсіонерка, 1944 року народження, у мене на очах, впала через розриту траншею під будинком. Підсумок - перелом шийки стегна. За станом здоров'я оперувати її не можна. Зростеться перелом чи ні - невідомо. Чи зможе вона ходити хоча б з ходунками - загадка навіть для лікаря. І. Що далі? Ступивши крок з дому людина перетворилася на лежачу на невизначений строк або назавжди...", - написала автор посту.

Яма біля будинку (фото: facebook.com/groups/borschagovka.info)

Жінка повідомила, що її скаргу за телефоном 1551 не реєструють, а яма біля будинку залишається розритою і являє собою небезпеку.

В коментарях українці написали жінці, що вона повинна була викликати швидку чи поліцію, а не скаржитися за телефоном 1551.

Яка заявка 1551, треба викликати швидку поліцію складати акти, протоколи хоча б два свідки, заяву в поліцію і потім в суд.

Спробуйте ще залишити заявку на 1545. Ну і звичайно заяву в поліцію.

Біля будинку Леся Курбаса, 9в така ж ситуація і ніхто не реагує.

Як ми раніше писали, у Києві сталося страшна ДТП за участю поліцейської.