У Києві пенсіонер з ножем накинувся на дівчину: відбили перехожі

Неадекватний літній чоловік накинувся на вулиці на дівчину посеред білого дня. В руках у пенсіонера був ніж, і він почав погрожувати своїй жертві і схопив її за волосся.

Напад стався в Голосіївському районі столиці. Як розповіли очевидці, напад побачив водій автобуса, який в цей момент стояв на зупинці. Він побіг на допомогу і відбив у неадекватного пенсіонера його жертву.

Після цього він з іншими очевидцями нападу скрутив пенсіонера і передав його патрульним поліцейським. У цей час зловмисник заявив, що хотів взяти дівчину в заручниці.

"Чоловік вибив з рук ніж (порізавшись при цьому) і разом з небайдужими перехожими затримав діда. Потім неадеквата заарештувала поліція. Їм він розповідав щось про Зеленського і Тимошенко, а потім взагалі заявив, що хоче взяти дівчину в заручники", - повідомили про інцидент свідки нападу.