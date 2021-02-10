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У Києві на Печерськ стягнули спецназ, чути стрілянину: що відбувається (відео)

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 17:41
У Києві на Печерськ стягнули спецназ, чути стрілянину: що відбувається (відео) Поліція в Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві пролунали звуки пострілів на Печерську, що здивувало перехожих і жителів району. У мережі з'явилися повідомлення про групу чоловіків на вулиці Івана Павла II (перетин з Тверським тупиком), які зібралися біля будівлі і влаштували "незрозумілий перфоманс".

Відео з місця події 10 лютого, зняте очевидцем, опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Як з'ясувалося, представники "Національного корпусу" прийшли під офіс ОПЗЖ.

Туди ж було відправлено наряд, спецназ і слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Відео: У Києві під офісом ОПЗЖ зібралися активісти Нацкорпусу

Як розповідають активісти, що їм відомо про те, що в столиці збирають "титушок" і готують їх до провокацій.

На кадрах видно, як Нацкорпус зібрався біля паркану, за яким чутні звуки, схожі на вибухи петард. Звідти по активістах хтось кидається чи то камінням, чи то сніжками.

На місце вже прибули поліцейські, які не втручаються в події та просто спостерігають.

"Між тим, представники руху "Патріоти за Життя", які опинилися заблоковані за парканом, пропонують представникам Нацкорпусу вийти на ринг поодинці", - йдеться в повідомленні.

На адресу націоналістів лунають брутальні лайки та образи.

Відео: У Києві представники Нацкорпусу прийшли "у гості" під офіс ОПЗЖ

Як прокоментували ситуацію в поліції на сторінці в Facebook, правоохоронці встановлює мету зібрання громадян на вулиці Івана Павла II в Печерському районі столиці.

"На місце події негайно направлено додаткові наряди правоохоронців, спецпризначенців та слідчо-оперативну групу територіального управління поліції. Поліцейські встановлюють мету зібрання чоловіків та проводять з ними превентивні профілактичні бесіди з метою запобігання вчинення будь-яких правопорушень.", - йдеться в повідомленні.

У Києві на Печерськ стягнули спецназ, чути стрілянину: що відбувається (відео)У Києві на Печерськ стягнули спецназ, чути стрілянину: що відбувається (відео)

У Києві на Печерську поліція і спецназ зібралися біля офісу ОПЗЖ через акцію представників Нацкорпусу (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, що нещодавно в Києві під офісом телеканалу "Наш" сталася сутичка між поліцейськими і патріотами-протестантами, який виступали за те, щоб закрити цей канал.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік з балкона відкрив вогонь по перехожих.

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