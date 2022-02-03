У Києві пацієнтка показала шокуючі умови поліклініки: зі стелі тече вода (фото)

На одному фото можна побачити як підлога в закладі встелена рушниками для вбирання води. Зі стелі капає вода, тому для цього підставили тазики й відра.

До того ж стеля в медичному закладі в жовтих плямах від води та відвалюється штукатурка.

"Так хочеться ділитися приємними новинами, але. Потрапила сьогодні на четвертий поверх поліклініки (Щербаковського 70). Реально страшно", – написала жінка.

У Києві поліклініка шокувала жахливими умовами (facebook.com/ Нивки разом)

У коментарях користувачі пишуть, що дах почав протікати, після того, як встановили антену.