У Києві пацієнт розбив голову лікарю

В одній з київських лікарень стався кричущий інцидент. Хворий накинувся на доктора і вдарив його стільцем по голові. Це сталося в Печерському районі столиці, в лікарні №17. Пацієнту не сподобалися стіни в медустанові і він накинувся на медика. Про це повідомили на сторінці "Муніципальна варта" в Facebook.

Чоловіка, який нападав, вже затримали співробітники поліції, а потерпілий лікар госпіталізований. У нього струс мозку, множинні рани голови, обличчя, перелом кісток лицевого скелета та передпліччя.

"Лікарю бажаємо якнайшвидшого одужання! Негідникові - суворого покарання за злочин", - написали на сторінці.

Фото без цензури можна подивитися тут.

У Києві пацієнт накинувся на лікаря (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

В коментарях українці відзначили, що лікарів необхідно захищати від дій неадекватний.

Безкарність породжує беззаконня.

Треба лікарів озброювати від неадеквата захищатися.

А в лікарні 1 у травмпункті вночі також буває приходять неадекватні. І спробуйте їх не прийняти, зразу скарги .

Таким треба клеймо на пику ставити і позбавляти права на медичну допомогу назавжди. Щоб ні один лікар в країні йому не допомагав, нехай хоч здохне.

Я пам'ятаю. Давно було, неадекват намагався вдарити хірурга у нас на швидкій, так хірург так його полікував, що потім сидів як шовковий ще й пробачення просив.

Як ми писали раніше, в супермаркеті Києва охорона понівечила чоловіка.