У Києві патрульний витягнув з крижаного озера дитину: справжній вчинок!

У Києві патрульний, у якого був вихідний, врятував життя дитини. Поліцейський Сергій Бурмака у неділю, 17 січня, вирішив відправитися з донькою кататися з гірки, недалеко від озера "Жандарка" на вулиці Урлівській. Раптом він почув крик про допомогу. Справа в тому, що один з дітей провалився в озеро під лід.
Як повідомляється на сторінці "Патрульної поліції Києва" в Facebook, правоохоронець ліг на живіт за 10 метрів від місця призначення і обережно поповз до хлопчика, який тримався однією рукою за лід.
"Діставшись до дитини, патрульний схопив її за куртку і витягнув на безпечне місце. Хлопчика передав бабусі, яка відразу повела дитину додому, щоб швидше зігріти", - повідомили в поліції.
Патрульний Сергій Бурмака врятував життя дитині (фото: facebook.com/kyivpatrol
В коментарях багато українців захоплюються мужністю чоловіка-поліцейського, але деякі дивуються дурницям дорослих, мовляв, як бабуся могла спокійно відпустити дитину на лід.
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