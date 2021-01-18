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У Києві патрульний витягнув з крижаного озера дитину: справжній вчинок!

Автор: Людмила Жукова

У Києві патрульний, у якого був вихідний, врятував життя дитини. Поліцейський Сергій Бурмака у неділю, 17 січня, вирішив відправитися з донькою кататися з гірки, недалеко від озера "Жандарка" на вулиці Урлівській. Раптом він почув крик про допомогу. Справа в тому, що один з дітей провалився в озеро під лід.

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Як повідомляється на сторінці "Патрульної поліції Києва" в Facebook, правоохоронець ліг на живіт за 10 метрів від місця призначення і обережно поповз до хлопчика, який тримався однією рукою за лід.

"Діставшись до дитини, патрульний схопив її за куртку і витягнув на безпечне місце. Хлопчика передав бабусі, яка відразу повела дитину додому, щоб швидше зігріти", - повідомили в поліції.

Патрульний Сергій Бурмака врятував життя дитині (фото: facebook.com/kyivpatrol

В коментарях багато українців захоплюються мужністю чоловіка-поліцейського, але деякі дивуються дурницям дорослих, мовляв, як бабуся могла спокійно відпустити дитину на лід.

  • Сьогодні на Жандарці аншлаг, власне, я сьогодні своїми очима бачив ще три таких випадки. Бог милував, без потоплеників. Крига слабка, люди, ви що робите? Вмикайте мізки.
  • Пишаємося!
  • Якби всі поліцейські поводилися б так само, реформа поліції була б успішною. Справжній Чоловік!!! Моє повагу.
  • Сергію повага, бабусі - окуляри! Випустили дитину на прогулянку зі Стіві Вандером!
  • Справжній Людський Чоловічий вчинок!!!

Як ми раніше писали, українців захопила історія про медика ВСУ, що врятувала п'ятьох військових на Донбасі.

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