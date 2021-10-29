У Києві пасажири жорстоко побили таксиста, який попросив їх надіти маски

Троє молодиків у Києві жорстоко побили 26-річного таксиста, який попросив їх вдягнути маски. Зокрема, після цього нападники погрожуючи вбивством, змусили потерпілого відвезти їх у Бровари.
Про це повідомили в Telegram-каналі PavlovskyNews.
За словами таксиста Романа, його викликали 29 жовтня о 6:00 через сервіс таксі "Uber" на Майдан Незалежності. Він зазначає, що пасажирів було троє, але вони були без захисних масок, тому він попросив, щоб вони їх одягнули.
Однак, в той момент один із чоловіків розізлився та почав душити таксиста. Коли чоловік вибрався з авто, молодики жорстоко його побили.
Потім вони погрожуючи вбити, змусили чоловіка безплатно відвезти їх у Бровари. Тому, коли потерпілий повернувся в столицю, звернувся до медиків. У лікарні в нього діагностували струс мозку та перелом верхньої щелепи.
Окрім того, таксист уже звернувся в поліцію.
У компанії Uber заявили, що нададуть інформацію про трьох пасажирів лише на запит правоохоронців.
Раніше ми повідомляли, що на відому модель з Дніпра напав таксист Bolt, який вдарив її по голові.
Також ми писали, що у Дніпрі таксист вигнав жінку з авто за те, що вона попросила його надягнути маску.