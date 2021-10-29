У Києві пасажири жорстоко побили таксиста, який попросив їх надіти маски

За словами таксиста Романа, його викликали 29 жовтня о 6:00 через сервіс таксі "Uber" на Майдан Незалежності. Він зазначає, що пасажирів було троє, але вони були без захисних масок, тому він попросив, щоб вони їх одягнули.

Однак, в той момент один із чоловіків розізлився та почав душити таксиста. Коли чоловік вибрався з авто, молодики жорстоко його побили.

Потім вони погрожуючи вбити, змусили чоловіка безплатно відвезти їх у Бровари. Тому, коли потерпілий повернувся в столицю, звернувся до медиків. У лікарні в нього діагностували струс мозку та перелом верхньої щелепи.

Окрім того, таксист уже звернувся в поліцію.

У компанії Uber заявили, що нададуть інформацію про трьох пасажирів лише на запит правоохоронців.

Троє молодиків жорстоко побили таксиста у Києві через прохання одягнути маски (t.me/pavlovskynews)