RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві пасажири жорстоко побили таксиста, який попросив їх надіти маски

Автор: Тетяна Самарук

Троє молодиків у Києві жорстоко побили 26-річного таксиста, який попросив їх вдягнути маски. Зокрема, після цього нападники погрожуючи вбивством, змусили потерпілого відвезти їх у Бровари.

Про це повідомили в Telegram-каналі PavlovskyNews.

За словами таксиста Романа, його викликали 29 жовтня о 6:00 через сервіс таксі "Uber" на Майдан Незалежності. Він зазначає, що пасажирів було троє, але вони були без захисних масок, тому він попросив, щоб вони їх одягнули.

Однак, в той момент один із чоловіків розізлився та почав душити таксиста. Коли чоловік вибрався з авто, молодики жорстоко його побили.

Потім вони погрожуючи вбити, змусили чоловіка безплатно відвезти їх у Бровари. Тому, коли потерпілий повернувся в столицю, звернувся до медиків. У лікарні в нього діагностували струс мозку та перелом верхньої щелепи.

Окрім того, таксист уже звернувся в поліцію.

У компанії Uber заявили, що нададуть інформацію про трьох пасажирів лише на запит правоохоронців.

Троє молодиків жорстоко побили таксиста у Києві через прохання одягнути маски (t.me/pavlovskynews)

Раніше ми повідомляли, що на відому модель з Дніпра напав таксист Bolt, який вдарив її по голові.

Також ми писали, що у Дніпрі таксист вигнав жінку з авто за те, що вона попросила його надягнути маску.

Читайте РБК-Україна в Google News
такси