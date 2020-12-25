У Києві пасажири тролейбуса влаштували бійку з різаниною (відео)

У Києві пізно увечері 24 грудня пасажири влаштували жахливу бійку в тролейбусі з застосуванням ножа. Один з пасажирів отримав поранення.

Інцидент стався в салоні тролейбуса №31, який прямував у бік Троєщини. Між компанією чоловіків виник спочатку словесний конфлікт, який дуже швидко переріс у бійку, а потім й у різанину. Деталі повідомили в спільноті "Вартові еспресо" в соціальній мережі Facebook.

Як розповіли очевидці, дві компанії чоловіків почали з'ясовувати стосунки під час поїздки. Спочатку в якості аргументів вони використовували кулаки, а потім один з них дістав ніж. У результаті конфлікту один чоловік отримав ножове поранення.

Тролейбус зупинили та викликали на місце події патрульну поліцію і медиків. Допомогу пораненому надали, а учасників конфлікту затримали. В мережу потрапило відео, яке зняв один з очевидців поножів'я.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі неадекватний чоловік ледь не убив підлітка в супермаркеті. Він накинувся на хлопчика без всякої причини та почав бити руками й ногами.

А також розповідали про те, що у Києві п'яний чоловік з гітарою увірвався в лікарню, проник в операційну і почав кидатися на медиків. Під час конфлікту він стверджував, що є непереможним бійцем ММА.