У Києві пасажир трамвая жорстоко помстився автохаму: "самосуд" потрапив на відео

У Києві пасажир трамвая вибіг на вулицю на дорогу і вирвав у легковика, який довгий час не давав проїхати громадському транспорту, дзеркало заднього виду.
Про це 9 липня передає "Київ Оперативний"на своїй Facebook-сторінці.
Інцидент зняв на відео очевидець, після чого кадри були опубліковані в мережі.
На ролику видно, як молодий чоловік підбігає до автомобіля Honda, що повільно проїжджав повз трамвая, і голими руками зриває дзеркало з правого боку машини.
Після цього хлопець поспішно зник за стоячим в цей час трамваєм з відкритими дверима.
За словами автора відео, таким чином пасажир "помстився" водієві Honda, який нібито перекрив шлях перед громадським транспортом, і той тривалий час не міг їхати.
"Ну, ось один з пасажирів і не стримав своє невдоволення", - зазначається в публікації.
Відео: у Києві пасажир трамвая помстився водієві авто, який перекривав дорогу
Користувачі мережі жваво відреагували на ситуацію, і в коментарях звучать полярні оцінки: деякі підтримують "трамвайного месника", який так провчив автохама, інші ж засуджують хлопця за агресію і поломку чужого майна.
Нагадаємо, нещодавно кияни провчили автохама на "блатних" номерах, і залишили йому на капоті "послання".
Також повідомлялося про те, що в травні в Києві у тролейбус кинули пляшку з легкозаймистою речовиною, і в результаті події постраждала пасажирка.