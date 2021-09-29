У Києві пасажир таксі вбив чоловіка, який конфліктував із працівником АЗС: хотів заступитися

Так, інцидент стався на проспекті Романа Шухевича уночі. Загиблим виявився 45-річний чоловік, а нападником – хлопець 1995 року народження.

Зокрема, нетверезий чоловік чіплявся до співробітника заправки. Однак, у якийсь момент із таксі, що стояло поруч, вийшов пасажир, який хотів заступитися за оператора. У той момент він кілька разів ударив незнайомця в живіт та по голові.

Потерпілий впав на землю, а порушник спершу поїхав геть, але згодом повернувся та викликав швидку допомогу. Лікарі приїхали і констатували смерть.

На місце події приїхали поліцейські й затримала нападника. Чоловіку вже оголосили про підозру та посадили під нічний домашній арешт.

Нападнику загрожує до десяти років позбавлення волі. Кримінальне провадження розпочато за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.