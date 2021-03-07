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У Києві пасажир розбив голову в підземці і не зміг отримати допомогу від працівників метро

Новость на русском → Неділя 07 березня 2021 16:24
У Києві пасажир розбив голову в підземці і не зміг отримати допомогу від працівників метро У Києві чоловік розбив голову в метро (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

У п'ятницю, 5 березня, на станції метро "Дарниця" відбувся неприємний інцидент. Чоловік спіткнувся на сходах, впав і розбив голову. При цьому працівники метрополітену не змогли йому допомогти.

Про це розповів житель столиці Олег Зайченко на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік зазначив, що і він, і інші пасажири метро відразу ж намагалися викликати медиків, але вони не могли додзвонитися на 103. Тому дзвонили в поліцію, де пообіцяли викликати карету швидкої допомоги.

У Києві пасажир розбив голову в підземці і не зміг отримати допомогу від працівників метро

У Києві чоловік розбив голову в метро (фото: facebook.com/tvoya.pravda)

При цьому лікарів вони так і не дочекалися. Потерпілому чоловікові почали надавати допомогу інші пасажири. Зайченко запевняє, що о 18:34 дзвонив у швидку, але телефон не відповідав. Працівники метро допомогли тим, що витерли калюжу крові ганчіркою.

У Києві пасажир розбив голову в підземці і не зміг отримати допомогу від працівників метро

У Києві чоловік розбив голову в метро (фото: facebook.com/tvoya.pravda)

"Не буду розписуватися за весь метрополітен, але персонал в "Дарниці" до надання першої допомоги виявився не готовий. Я не впевнений, що вони навіть укомплектовані аптечками з травмкомплектом", - написав Зайченко.

Заступник голови метрополітену Наталія Макагон в коментарях повідомила, що швидка допомога прибула о 19:05.

"Пасажир оглянутий спеціалістами, травма незначна, від госпіталізації відмовився, за інформацією медиків був з запахом алкоголю", - зазначила вона.

На що Зайченко відповів, що ніякої швидкої не було, оскільки він сам дзвонив.

"Не базікайте дурницю. Особисто я зробив перший виклик до швидкої о 18:34. Телефон не відповідав. А до мене раніше люди викликали "швидку". О 18:56 швидкої ще не було", - написав Зайченко.

Інші користувачі мережі також прокоментували відповідь Наталії Макагон.

  • Яке значення має в цій ситуації запах алкоголю?? Пасажир, вживав алкоголь, не має права на домедичну допомогу? Або ні, але обов'язково з громадським осудом? Навіщо це вказувати?
  • Яким чином це вбереже пасажира без запаху алкоголю зі значною травмою? Пасажиру повинна була бути надана домедична допомога, до огляду медиками І якщо вже почали відволікати від основної теми, то тримайте - кров з невідомим статусом по інфекціях просто розмазали брудною мокрою ганчіркою?
  • Яка різниця з запахом алкоголю чи ні? Ви вже зовсім з глузду з'їхали?

Нагадаємо, в переходах метро знесені кіоски замінюють на нові.

Ми також писали про те, що в київському метро чоловік впав на колію та його кинулися рятувати очевидці.

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