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У Києві парочка кохалася на балконі прямо під час повітряної тривоги (відео)

У Києві парочка віддалася пристрасті на балконі під час звуку сирени (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Деякі жителі Києва абсолютно нехтують сигналами про повітряну тривогу і продовжують займатися своїми справами. Так, парочка молодят зайнялася любов'ю на балконі прямо при звуці сирен.

Про це повідомляють у Telegram-каналах Києва.

Деталі події

За словами городян, "відважних" молодих людей помітили на одному з балконів Печерська.

"Друзі, напевно заняття любов'ю під час тривоги на балконі висотці, в той момент коли летять ракети по країні викликають особливі емоції, але будь ласка не треба ризикувати життям", - підписали відео.

Пам'ятайте, що не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, війна в країні триває.

Як ми раніше писали, в Одесі на одному з пляжів парочка влаштувала інтим у розважальному закладі, не соромлячись інших відпочиваючих.

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Київ