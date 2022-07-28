У Києві парочка кохалася на балконі прямо під час повітряної тривоги (відео)

Деякі жителі Києва абсолютно нехтують сигналами про повітряну тривогу і продовжують займатися своїми справами. Так, парочка молодят зайнялася любов'ю на балконі прямо при звуці сирен.

Про це повідомляють у Telegram-каналах Києва.

Деталі події

За словами городян, "відважних" молодих людей помітили на одному з балконів Печерська.

"Друзі, напевно заняття любов'ю під час тривоги на балконі висотці, в той момент коли летять ракети по країні викликають особливі емоції, але будь ласка не треба ризикувати життям", - підписали відео.

Пам'ятайте, що не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, війна в країні триває.