ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві парочка кохалася на балконі прямо під час повітряної тривоги (відео)

Новость на русском →
Київ, Четвер 28 липня 2022 10:17
У Києві парочка кохалася на балконі прямо під час повітряної тривоги (відео) У Києві парочка віддалася пристрасті на балконі під час звуку сирени (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Деякі жителі Києва абсолютно нехтують сигналами про повітряну тривогу і продовжують займатися своїми справами. Так, парочка молодят зайнялася любов'ю на балконі прямо при звуці сирен.

Про це повідомляють у Telegram-каналах Києва.

Деталі події

За словами городян, "відважних" молодих людей помітили на одному з балконів Печерська.

"Друзі, напевно заняття любов'ю під час тривоги на балконі висотці, в той момент коли летять ракети по країні викликають особливі емоції, але будь ласка не треба ризикувати життям", - підписали відео.

Пам'ятайте, що не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, війна в країні триває.

Як ми раніше писали, в Одесі на одному з пляжів парочка влаштувала інтим у розважальному закладі, не соромлячись інших відпочиваючих.

Також читайте, у Бучі місцеві сваряться через гуманітарну допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя