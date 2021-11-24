У Києві хлопець причепився до тролейбуса і так проїхався по місту: відео обурило мережу

У Києві молодик їхав, зачепившись за тролейбус. Зазначається, що ймовірно, хлопець був у нетверезому стані.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Так, інцидент стався ввечері, 23 листопада.
На відео видно, що хлопець в капюшоні їхав тримаючись за поручні. Також на зупинці він зійшов та показував іншим водіям знак, аби ті його не видавали. Однак, як тільки тролейбус рушив, хлопець зачепився за транспорт і поїхав далі.
"Коли забув вдома сертифікат, а мобілка сіла. Хоча - ні, тут просто п'яний вирішив таким чином порозважатися. Ото весело", - йдеться під відео.
У коментарях користувачі вражені від вчинку та пишуть, що все могло закінчитись трагічно.
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