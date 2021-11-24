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У Києві хлопець причепився до тролейбуса і так проїхався по місту: відео обурило мережу

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Київ, Середа 24 листопада 2021 14:55
У Києві хлопець причепився до тролейбуса і так проїхався по місту: відео обурило мережу Хлопець зачепився за тролейбус у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві молодик їхав, зачепившись за тролейбус. Зазначається, що ймовірно, хлопець був у нетверезому стані.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Так, інцидент стався ввечері, 23 листопада.

На відео видно, що хлопець в капюшоні їхав тримаючись за поручні. Також на зупинці він зійшов та показував іншим водіям знак, аби ті його не видавали. Однак, як тільки тролейбус рушив, хлопець зачепився за транспорт і поїхав далі.

"Коли забув вдома сертифікат, а мобілка сіла. Хоча - ні, тут просто п'яний вирішив таким чином порозважатися. Ото весело", - йдеться під відео.

У коментарях користувачі вражені від вчинку та пишуть, що все могло закінчитись трагічно.

  • Жарт смішний, а ситуація страшна;
  • Про що він тільки думав;
  • Багато такий так катається;
  • Який жах! І не боявся.

Раніше ми повідомляли, що у Мелітополі підліток зупинив некеровану маршрутку та врятував водію життя.

Також ми писали, що у Кривому Розі пасажири побились за місце у маршрутці.

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