У Києві хлопець причепився до тролейбуса і так проїхався по місту: відео обурило мережу

У Києві молодик їхав, зачепившись за тролейбус. Зазначається, що ймовірно, хлопець був у нетверезому стані.

Так, інцидент стався ввечері, 23 листопада.

На відео видно, що хлопець в капюшоні їхав тримаючись за поручні. Також на зупинці він зійшов та показував іншим водіям знак, аби ті його не видавали. Однак, як тільки тролейбус рушив, хлопець зачепився за транспорт і поїхав далі.

"Коли забув вдома сертифікат, а мобілка сіла. Хоча - ні, тут просто п'яний вирішив таким чином порозважатися. Ото весело", - йдеться під відео.

У коментарях користувачі вражені від вчинку та пишуть, що все могло закінчитись трагічно.