У Києві озвірілий таксист побив пасажирку і кинув на асфальт (відео)

З чого все почалося

Жінка розповіла, що викликала таксі, але водій став за 100 метрів від геомітки. Вона зробила йому зауваження і тоді він застосував силу: витягнув її з машини, вдарив, а потім кинув на асфальт.

"Сьогодні о 21.14 був замовлений автомобіль. О 21.25 він прибув майже на вказане місце, не доїхавши 100 метрів. На моє зауваження, що мітка стоїть в одному місці, а водій - в іншому, водій проїхав цих 100 метрів і силою витягнув мене з машини, вдарив по обличчю і кинув на асфальт", - розповіла постраждала.

Відзначається, що пасажирка звернулася в поліцію, через те, що на камері відеоспостереження весь інцидент залишився зафіксований.

Реакція компанії Bolt

На скаргу клієнтки на таксиста в компанії Bolt запропонували промокод на безкоштовну наступну поїздку.

"У компанії Bolt запропонували в якості компенсації промокод на наступну поїздку. Власне, це все, що вам треба знати про це таксі і їх водіїв", - резюмувала пасажирка.

У коментарях українці обурилися діями таксиста.